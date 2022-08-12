Украина планирует взять кредит у Канады для закупки газа
Украина планирует взять кредит у Канады на 344 миллиона долларов на десять лет для закупки газа
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Украинское правительство может принять законопроект, согласно которому Киев возьмет кредит у Канады на 344 миллиона долларов для закупки газа и преодоления зимнего периода, заявил первый зампред украинского парламента по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
"Также в текст (законопроекта – ред.) добавили 12,7 миллиарда гривен (344 миллиона долларов США — ред.) "Нафтогазу" на закупку газа в кредит на 10 лет под 1,6% от правительства Канады", — сообщил он в своем телеграм-канале.
По словам Железняка, бюджетный комитет Верховной рады уже рекомендовал принять соответствующий законопроект. Отмечается, что полученный кредит может быть направлен на оборону страны.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал о том, что дефицит украинского бюджета составляет приблизительно пять миллиардов долларов в месяц, при этом две трети доходов бюджет составляют внешние заимствования и гранты.
https://1prime.ru/gas/20220812/837779025.html
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