МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Украинское правительство может принять законопроект, согласно которому Киев возьмет кредит у Канады на 344 миллиона долларов для закупки газа и преодоления зимнего периода, заявил первый зампред украинского парламента по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. Посол Украины призвала США ввести санкции против российских частных банков

"Также в текст (законопроекта – ред.) добавили 12,7 миллиарда гривен (344 миллиона долларов США — ред.) "Нафтогазу" на закупку газа в кредит на 10 лет под 1,6% от правительства Канады", — сообщил он в своем телеграм-канале.

По словам Железняка, бюджетный комитет Верховной рады уже рекомендовал принять соответствующий законопроект. Отмечается, что полученный кредит может быть направлен на оборону страны.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал о том, что дефицит украинского бюджета составляет приблизительно пять миллиардов долларов в месяц, при этом две трети доходов бюджет составляют внешние заимствования и гранты.