МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через территорию Украины в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 41,9 миллиона кубометров на 15 августа. Об этом сообщает официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. Евросоюз продолжает наполнять подземные хранилища российским газом

По его словам, "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 41,9 миллиона кубометров на 15 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена, подчеркнул Куприянов.

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.