МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Американская нефтеперерабатывающая компания Phillips 66 в среду предложила приобрести DCP Midstream в рамках сделки, которая оценивает трубопроводного оператора в 7,2 млрд долларов и расширит бизнес Phillips 66 в сегменте сжиженного природного газа и его производных. Мировые цены на нефть слабо растут на ряде факторов

Сделка станет первым крупным шагом Марка Лашира, который в прошлом месяце занял пост гендиректора Phillips 66. Ранее в этом году компания приобрела не принадлежавшие ей доли в бизнесе по транспортировке и хранению углеводородов Phillips 66 Partners.

Канадский оператор трубопроводов Enbridge, которому принадлежало 50% управляющей компании DCP, заявил, что сократит свою долю в компании с 28,3% до 13,2%. В рамках сделки компания получила от Phillips 66 денежную выплату в размере 400 млн долларов.

Enbridge, в свою очередь, возьмет на себя функции оператора и более чем удвоит свою долю в трубопроводе Grey Oak, который ранее эксплуатировался Phillips 66. По трубопроводу Grey Oak сырая нефть из западных районов Техаса поступает на побережье Мексиканского залива.

Доля Phillips 66 в трубопроводе Grey Oak сократится с 42,25% до 6,5%.