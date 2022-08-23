МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Правительство Греции в сентябре выделит 1,9 миллиарда евро субсидий за рост энерготарифов и создает механизм хеджирования рисков для будущих кризисов, поскольку страну ждет трудная зима. Об этом сообщил министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас. В Афинах хотят видеть Грецию "воротами" для катарского газа в Европу

В августе власти выделили 1,136 миллиарда евро субсидий.

В воскресенье, 21 августа, греческие электрокомпании сообщили сентябрьские тарифы на электричество – они выросли на 60 — 65%, в сентябре киловатт/час электроэнергии обойдется в 0,75 – 1 евро вместо 0,48 – 0,67 евро за киловатт/час. Правительство в мае обещало выделять субсидии, чтобы удержать конечные цены на уровне 0,15-0,18 евро/кВтч.

"Мы переживаем период международного кризиса, поднявшего цены на энергоносители по всей Европе до беспрецедентного уровня, в результате чего социальная сплоченность европейских государств, а значит, и нашей страны находится под угрозой. Обязательства нашего правительства и премьер-министра Кириакоса Мицотакиса по системе защиты, которая поможет греческим потребителям справиться с этими исключительными ситуациями, сохранятся и в сентябре", — сказал Скрекас в ходе выступления с заявлением по телеканалу ERT.

"В сентябре правительство выделит 1,9 миллиарда евро на субсидирование счетов за электроэнергию для населения и предприятий. Субсидия домохозяйствам распространяется на все основные и неосновные места жительства, на весь месячный объем потребления, без учета критерия дохода и независимо от поставщика. Речь идет о шести миллионах субсидий", — сказал министр.

Субсидия в сентябре покроет 94% роста тарифов и составит 639 евро/МВтч. Общая сумма субсидии для домохозяйств в сентябре составляет 748 миллионов евро. Для малых и средних предприятий и для всех пекарен субсидия установлена на сентябрь в размере 604 евро/МВтч, она покрывает 89% увеличения тарифов.

Эта мера касается 1,25 миллиона предприятий, таких как рестораны, магазины, киоски, магазины шаговой доступности, парикмахерские, пекарни и оценивается в 401 миллион евро.

Для сельского хозяйства субсидия установлена в размере 639 евро/МВтч, покрывая 90% роста тарифов.

Скрекас возложил ответственность за рост тарифов на Россию и "Газпром".

"Согласно всем складывающимся сегодня данным в геополитической и экономической сфере, нас ждет зима, полная вызовов и трудностей с точки зрения достаточности поставок энергоносителей и цен на энергию. Очередные заявления европейских лидеров и меры, принимаемые по всей Европе, примеры того, что происходит в Германии и Франции, не оставляют места для иллюзий. Продолжающаяся война резко усугубляет энергетический кризис, а недавние заявления "Газпрома" о том, что он полностью остановит подачу природного газа на три дня в связи с техническим обслуживанием, с 31 августа по 2 сентября, еще больше усугубляют проблему, в результате чего вчерашние цены на газ выросли выше 270 евро/МВтч", — сказал министр.

По его словам, в Греции принимается ряд мер для регулирования цен. В частности, за 41 день работы нового механизма взыскания сверхдоходов от компаний по производству электроэнергии мы собрали 1 миллиард 21 миллион евро, которые были направлены в Фонд энергетического перехода для увеличения субсидий потребителям.

"Мы создаем с сентября постоянный механизм хеджирования, который будет пополняться за счет нового резервного счета. На него будет направлен сбор, который будет включен в счета за коммунальные услуги и не будет превышать 1 цент/кВтч для бытовых потребителей. С помощью этого инструмента хеджирования мы ограждаем и защищаем греков от будущих болезненных энергетических кризисов", — сказал глава миниэнерго.