МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Регулятор Евросоюза разрешил уполномоченному российскому банку до конца 2022 года проводить платежи за транзит российской нефти через Украину, сообщил пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин. Экс-спикер Рады призвал воровать транзитный газ и самим продавать его в ЕС

"Регулятор в Брюсселе после ситуации с непрохождением платежей проинформировал наш банк, через который мы проводим обязательные платежи по транспортировке, что они дают нам добро на проведение всех платежей до конца года", — сказа Демин, отвечая на вопрос о текущей ситуации с очередными платежами за транзит нефти через Украину.

Отмечается, что 22 июля ежемесячный платеж, отправленный "Транснефтью" за транзит, не прошел.

Из-за того, что российская сторона не могла провести платеж за транзит в связи с европейскими санкциями, "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из России по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии. В результате, Венгрия и Чехия сами заплатили за прокачку энергоресурса. Поставки в Чехию возобновились после того, как европейский банк разблокировал платеж "Транснефти".