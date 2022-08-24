МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Нынешняя ситуация с ценами на газ и его дефицитом в странах Европы вызвала много путаницы и дезинформации, считает автор итальянского издания Il Corriere della Sera. В Южной Корее назвали надежную замену дорогим энергоносителям

По его мнению, нельзя забывать о том, что цены на голубое топливо начали расти задолго до спецоперации на Украине: еще год назад, на фоне восстановления мировой экономики после пандемии, цены на энергоносители начали демонстрировать уверенный рост.

Как считает автор статьи Федерико Рампини, в новой энергетической геополитике большую силу начал набирать "восточный блок", где Индия и Китай являются главными потребителями.

Заявления компании Eni о том, что у берегов Кипра найдено новое месторождение газа — хорошая новость для рынка, однако это не сможет решить энергетической проблемы Италии в ближайшем будущем. Ведь для транспортировки этого газа нужно построить трубопровод Eastmed, который, по словам руководства компании, можно будет достроить и запустить в эксплуатацию не ранее, чем через четыре года.

На фоне газовой гиперинфляции растет вероятность, что потребители в Европе останутся без энергоресурса в этот отопительный период.

Среди всех клише, которые не дают обывателю понять происходящее, существует два самых ошибочных. В первом случае газовый кризис связывают с ситуацией на Украине. В случае второго клише демонизируют нефтяные и газовые корпорации. В Южной Корее назвали надежную замену дорогим энергоносителям

Обозреватель отмечает, что с этими предубеждениями необходимо бороться, так как энергокризис уже был в самом разгаре, когда начался конфликт на Украине. Цены взлетели больше года назад, тогда одной из возможных причин этого эксперты называли провал ветровой энергетики в Северном море.

Другая движущая сила роста потребления — Китай.

"Чтобы понять нефтяную и газовую инфляцию, первым делом нужно обратить внимание на Восток. Неслучайно котировки нефти снизились в предыдущие недели: как раз когда в китайской экономике появились признаки замедления темпов роста", — говорится в статье.

Также существует мнение, что мы переживаем 20-летний цикл, характеризующийся всплеском спроса со стороны Китая. "Это ключевое событие для понимания энергетической ситуации на планете в начале тысячелетия", — пишет автор.

Китай в 2019 году по уровню потребления энергии более чем в пять раз превысил свои же показатели 2000 года. Это намного больше, чем потребление любой другой страны, даже США. "Ни один другой фактор не оказывает такого влияния", — заключил автор.