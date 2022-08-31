МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Пользователи сайта немецкого издания Die Welt подвергли критике действия властей страны после приостановки транспортировки газа из России по "Северному потоку" на три дня из-за планового технического обслуживания. "Северный поток" останавливается на трое суток

"Я всегда восхищаюсь терпением немцев. Говорят, есть страны, где для того, чтобы вызвать массовые протесты, нужно гораздо меньше", — написал читатель газеты.

"Я очень надеюсь на зиму ярости, может быть, что-то случится, если еще не поздно", — добавил пользователь.

"Немецкое правительство, которое стало причиной этого кризиса, вызывает злость. Присоединяюсь к зиме ярости", — написал еще один юзер.

"Пока люди будут мерзнуть в холодных квартирах по всей Германии грядущей зимой, здание бундестага, в том числе огромный пленарный зал, который очень дорого обогреть, и все кабинеты депутатов, будут уютными и теплыми", — согласился с ними еще один читатель.

"Вчера передо мной на заправке стоял молодой водитель, который просил 50 евро, чтобы заплатить за бензин", — рассказал один из юзеров.

"Виной тому санкции против России, и народ не хочет этих санкций!" — сошлись во мнении пользователи портала.

Ранее российский экспортер "Газпром" сообщил о приостановке на три дня прокачки сырья на экспорт в сторону Германии по "Северному потоку". Прокачка полностью остановлена из-за проведения плановых работ на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая". Об остановке покупателям российского сырья сообщалось заранее. Ориентировочно работы продлятся до 4:00 по московскому времени 3 сентября.