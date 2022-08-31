МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Magdeburger Volksstimme назвал антироссийские санкции Запада эффективными и правильными. СМИ: в ЕС выступят за приостановку упрощенного визового режима с Россией

"Западные санкции эффективны и правильны", — подчеркнул глава правительства.

По его словам, санкции — важное средство давления на Москву с тем, чтобы прекратить украинский конфликт.

"Страна отрезана от мирового технологического прогресса. Чем дольше это будет продолжаться, тем больший ущерб понесет Россия", — отметил он.

Шольц добавил, что не может быть и речи о выходе Берлина из группы западных стран, поддерживающих Киев.

Также он отметил, что "сильный и единый ответ Европы" на конфликт смог "удивить Путина". "Он не ожидал этого", — сказал канцлер.