2022-08-31T04:37:29+03:00
2022-08-31T04:37:29+03:00
2022-08-31T04:37:29+03:00
2022
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Шольц заявил об эффективности антироссийских санкций
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Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Magdeburger Volksstimme назвал антироссийские санкции Запада эффективными и правильными. "Западные санкции эффективны и правильны", —... ПРАЙМ, 31.08.2022
макроэкономика, экономика, новости, германия, олаф шольц, санкции против рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Magdeburger Volksstimme назвал антироссийские санкции Запада эффективными и правильными.
"Западные санкции эффективны и правильны", — подчеркнул глава правительства.
По его словам, санкции — важное средство давления на Москву с тем, чтобы прекратить украинский конфликт.
"Страна отрезана от мирового технологического прогресса. Чем дольше это будет продолжаться, тем больший ущерб понесет Россия", — отметил он.
Шольц добавил, что не может быть и речи о выходе Берлина из группы западных стран, поддерживающих Киев.
Также он отметил, что "сильный и единый ответ Европы" на конфликт смог "удивить Путина". "Он не ожидал этого", — сказал канцлер.