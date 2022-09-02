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В ФРГ уточнили, когда возобновиться перекачка по "Северному потоку"
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Поставки газа по газопроводу "Северный поток" могут возобновиться с 03:00 мск 3 сентября, спрогнозировал оператор немецкого газопровода Nel. Номинации на поставки газа, по данным... ПРАЙМ, 02.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Поставки газа по газопроводу "Северный поток" могут возобновиться с 03:00 мск 3 сентября, спрогнозировал оператор немецкого газопровода Nel.
Номинации на поставки газа, по данным Nel, поднимутся на уровень 1 933 899 киловатт-часов с 03:00 мск субботы 3 сентября.
Как предполагается, к указанному времени завершится ремонт единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая".
Ранее ожидалось, что прокачка по "Северному потоку" будет прекращена до 04:00 мск 3 сентября.