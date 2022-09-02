МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Поставки газа по газопроводу "Северный поток" могут возобновиться с 03:00 мск 3 сентября, спрогнозировал оператор немецкого газопровода Nel. "Газпром" приостановил поставки по "Северному потоку" 31 августа

Номинации на поставки газа, по данным Nel, поднимутся на уровень 1 933 899 киловатт-часов с 03:00 мск субботы 3 сентября.

Как предполагается, к указанному времени завершится ремонт единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая".

Ранее ожидалось, что прокачка по "Северному потоку" будет прекращена до 04:00 мск 3 сентября.