Vygon: если Евросоюз введет лимит цен на газ, то "Газпром" может прекратить поставки
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Если проводить аналогии с российской позицией в отношении инициативы G7 о введении ценового коридора на нефть и нефтепродукты, "Газпром" может прекратить поставки газа в европейские страны, которые поддержат ценовые пределы для него, поделилась мнением с РИА Новости директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова.
Представитель Еврокомиссии на минувшей неделе заявил, что она продолжает изучать пути сдерживания цен на энергию, в том числе вопрос установления предельной стоимости газа из России.
Аналитик Vygon отметила, что тема введения ценового предела периодически всплывает в речах европолитиков, при этом с начала лета вопрос находится в проработке и многие компании-покупатели российского газа выступают против этой инициативы.
"Если проводить аналогии с российской позицией в отношении инициативы G7 о введении ценового коридора на российские нефть и нефтепродукты, "Газпром" перестанет осуществлять поставки в те страны ЕС, которые поддержат установление ценового предела для газа", — считает Белова.
Целесообразность введения ценового потолка на российский газ в очередной раз будут обсуждать в октябре. "На мой взгляд, отопительный сезон не лучшее для этого время. Спрос сезонно растет не только в Европе, но и в Азии, цены пойдут вверх", — добавляет аналитик.
Биржевые цены на газ в Европе растут с весны прошлого года и продолжают обновлять исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Газовые котировки днями ранее впервые с начала весны перешагнули порог в 3500 долларов, однако затем вновь опустились — до уровня 2500 долларов. Это в несколько раз выше цен прошлого года, когда стоимость газа и так была рекордной.
https://1prime.ru/gas/20220902/837967858.html