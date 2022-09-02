МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Если проводить аналогии с российской позицией в отношении инициативы G7 о введении ценового коридора на нефть и нефтепродукты, "Газпром" может прекратить поставки газа в европейские страны, которые поддержат ценовые пределы для него, поделилась мнением с РИА Новости директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова. Еврокомиссия изучает введение лимита цен на газ из России

Представитель Еврокомиссии на минувшей неделе заявил, что она продолжает изучать пути сдерживания цен на энергию, в том числе вопрос установления предельной стоимости газа из России.

Аналитик Vygon отметила, что тема введения ценового предела периодически всплывает в речах европолитиков, при этом с начала лета вопрос находится в проработке и многие компании-покупатели российского газа выступают против этой инициативы.

"Если проводить аналогии с российской позицией в отношении инициативы G7 о введении ценового коридора на российские нефть и нефтепродукты, "Газпром" перестанет осуществлять поставки в те страны ЕС, которые поддержат установление ценового предела для газа", — считает Белова.

Целесообразность введения ценового потолка на российский газ в очередной раз будут обсуждать в октябре. "На мой взгляд, отопительный сезон не лучшее для этого время. Спрос сезонно растет не только в Европе, но и в Азии, цены пойдут вверх", — добавляет аналитик.

Биржевые цены на газ в Европе растут с весны прошлого года и продолжают обновлять исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Газовые котировки днями ранее впервые с начала весны перешагнули порог в 3500 долларов, однако затем вновь опустились — до уровня 2500 долларов. Это в несколько раз выше цен прошлого года, когда стоимость газа и так была рекордной.