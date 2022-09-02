Министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести лимит цен на российский газ
ГЛАВЫ МИНФИНОВ G7 ПОДТВЕРДИЛИ НАМЕРЕНИЕ ВВЕСТИ "ПОТОЛОК ЦЕН" НА РОССИЙСКИЙ ГАЗ — СМИ СО ССЫЛКОЙ НА ЗАЯВЛЕНИЕ
https://1prime.ru/gas/20220902/837976016.html
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ГЛАВЫ МИНФИНОВ G7 ПОДТВЕРДИЛИ НАМЕРЕНИЕ ВВЕСТИ "ПОТОЛОК ЦЕН" НА РОССИЙСКИЙ ГАЗ — СМИ СО ССЫЛКОЙ НА ЗАЯВЛЕНИЕ
https://1prime.ru/gas/20220902/837976016.html
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