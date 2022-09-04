МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Мировой спрос на нефть уже достиг своего пика, он будет продолжаться еще несколько десятилетий, после чего "золотой век" нефти сменится на газовый, заявил РИА Новости руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев в день нефтяника. Эксперт назвал ограничение цен на российский газ в Европе нецелесообразным

"На мой взгляд, золотой век нефти достиг своего пика, на котором будет оставаться еще минимум несколько десятилетий. Даже самые оптимистичные прогнозы не дают долю нефти в мировом энергобалансе ниже 50% к середине этого столетия. Золотой век газа еще впереди", — считает собеседник агентства.

Многие эксперты признают природный газ оптимальным топливом энергоперехода, поэтому его потребление в ближайшее время будет только увеличиваться.

По данным Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, разведанные запасы нефти в России по всем категориям составляют 19 миллиардов тонн, газового конденсата – еще 2,2 миллиарда тонн. Но запасы имеют широкую классификацию. Например, если говорить об извлекаемых, то нефти и конденсата по ним свыше 31 миллиарда тонн, а прогнозных — 69 миллиардов тонн.

Мир учится осознанному потреблению, оптимизируя расход ресурсов. Нефть тоже можно использовать более рационально. По мнению собеседника агентства, это возможно благодаря более совершенным технологиям переработки, позволяющим получать больше полезного продукта из единицы сырья, а также разного рода энергосберегающие технологии, в частности, снижение потребления топлива двигателями внутреннего сгорания.

С ним солидарен директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев. По его мнению, главным направлением рационального использования нефти становится не добыча, а переработка и потребление.