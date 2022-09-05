МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Читатели британского издания Daily Mail бурно встретили сообщение о новом подорожании газа после остановки поставок по "Северному потоку", выразив свое мнение в комментариях к соответствующей статье. "Газпром" остановил "Северный поток" на неопределенный срок

Читательница Freja.8 пессимистично отметила, что "электричество, которое было на прошлой неделе, сейчас в четыре раза дороже, и дальше будет только хуже".

Пользователь CantBargainWithMaths обрушился с обвинениями в адрес всей политической системы Запада: "Давайте будем честными по отношению к России. Мы начали эту экономическую войну, а не они. Наши политики сделали это, зная, что это произойдет. Вся наша политическая система потерпела неудачу и нуждается в замене",.

Его обвинительный пафос подхватил La Reyne Le Veult: "Все из-за наших совершенно бесполезных политиков".

"Я не хочу платить за Украину. Позвольте нам вернуться к нормальной жизни", — простодушно призвал Pink Pain.

А пользователь Bugsareformugs задался риторическим вопросом: "Я не виню Путина. Чего все ждали, когда мы попытались шантажировать его санкциями?"