Читатели Daily Mail признали правоту России и обвинили западных политиков
Читатели Daily Mail признали вину Запада и правоту России после остановки Северного потока
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Читатели британского издания Daily Mail бурно встретили сообщение о новом подорожании газа после остановки поставок по "Северному потоку", выразив свое мнение в комментариях к соответствующей статье.
Читательница Freja.8 пессимистично отметила, что "электричество, которое было на прошлой неделе, сейчас в четыре раза дороже, и дальше будет только хуже".
Пользователь CantBargainWithMaths обрушился с обвинениями в адрес всей политической системы Запада: "Давайте будем честными по отношению к России. Мы начали эту экономическую войну, а не они. Наши политики сделали это, зная, что это произойдет. Вся наша политическая система потерпела неудачу и нуждается в замене",.
Его обвинительный пафос подхватил La Reyne Le Veult: "Все из-за наших совершенно бесполезных политиков".
"Я не хочу платить за Украину. Позвольте нам вернуться к нормальной жизни", — простодушно призвал Pink Pain.
А пользователь Bugsareformugs задался риторическим вопросом: "Я не виню Путина. Чего все ждали, когда мы попытались шантажировать его санкциями?"
https://1prime.ru/gas/20220905/837997009.html
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