МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Планы представителей Еврокомиссии ввести предельные цены на газ из России привели в ужас читателей издания Financial Times, которые посчитали, что намерение ЕС разделить страны на страны "красной" и "зеленой" зон энергопотребления толкает экономику региона к упадку. RND: немцы могут остаться полностью без отопления зимой 2023 года

Комментаторы отмечают, что это решение приведет и без того нестабильную экономику региона в упадок. При этом оно не поможеть наладить энергетическую ситуацию в преддверии отопительного сезона в Европе в случае, если Россия откажется от поставок "голубого топлива".

"Если Россия и использует энергию как оружие, то Запад использует финансовую и денежную системы и экономические санкции как оружие массового поражения", — пишет комментатор Carl G. Jung.

"Невероятно умно. Скажите своему основному поставщику, что вы не будете платить по текущей цене, и что он сделает? Он продаст товар другому нуждающемуся клиенту по более высокой цене. Все-таки это ЕС, поэтому логика у нас часто не работает. В любом случае, уже поздно делать грандиозные заявления — трубопровод-то закрыт", — считает юзер с ником LR1.

"Мне просто интересно, вернется ли когда-либо Евросоюз к принципам свободного рынка, раз уж это база экономического благосостояния", — задается вопросом читатель C3O.

"Мы ввели санкции против них с намерением превратить "рубль в руины". Мы наложили санкции на их резервы Центробанка. Мы исключили их из SWIFT. Они ответили. В чем проблема? Насколько я помню, Евросоюз не был заинтересован в российской нефти или газе. Ну так они получили желаемое!" — добавил Dwightoc.

Ранее заместитель главы директората Еврокомиссии по вопросам энергетики Мечтилд Версдерфер заявила, что ЕК рассматривает разные варианты введения предельных цен на газ. В том числе, обсуждается введение таких лимитов на импорт из России, на оптовую продажу этого топлива внутри Евросоюза. Позднее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае ввода Евросоюзом потолка цен на газ из России, российского газа в Европе просто не будет.