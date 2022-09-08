МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Фьючерсы на природный газ в Европе по индексу ключевого хаба Title Transfer Facility (TTF) в понедельник, 5 сентября, подорожали на 30%, реагируя на новость о том, что "Газпром" полностью прекратил поставки по "Северному потоку", основному трубопроводу, используемому для экспорта российского газа в Германию и ряд других европейских стран. Цена в моменте превысила уровень, который соответствует 2900 долларам за тысячу кубометров. Справедливости ради надо заметить, что в августе трубопровод уже использовался на 20% от установленной мощности, составляющей 55 млрд кубометров в год. "Черноморнефтегаз" готов обеспечить Крым газом, заявил Аксенов

Затем, 6 сентября, цена скорректировалась, но тем не менее осталась очень высокой, на уровне, который соответствует примерно 2300 долларам за тысячу кубометров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз информировал европейских "партнеров", что причиной остановки "Северного потока" являются антироссийские санкции, которые препятствуют проведению технического обслуживания газоперекачивающего агрегата (ГПА) немецкой компанией Siemens.

В европейских столицах обвиняют Москву в использовании поставок газа в качестве оружия против "коллективного запада", который ввел санкции против России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Глава МИД Германии, "зеленая" Анналена Бербок, заявила, что российская сторона прибегает к шантажу и угрожает энергетической безопасности ее страны. Она призвала не снимать санкции против Москвы и "ясно сказать, что мы не поддадимся".

ТОЛЬКО ВМЕШАТЕЛЬСТВО СВЕРХУ

За год газ в Европе подорожал более чем на 400%. Некоторые энергетические компании ЕС уже объявили о своей финансовой несостоятельности, поскольку не могут перенести на потребителя растущие расходы на закупку газа — власти ограничивают рост цен на электроэнергию для населения и промышленных предприятий.

Министр экономики Финляндии Мика Линтила, заявил, что ситуация на энергетическом рынке Европы напоминает преддверие кризиса 2008 года, который начался после новости о банкротстве Lehman Brothers.

Власти европейских стран вынуждены выделять энергетическим компаниям миллиарды евро в виде помощи, чтобы не допустить их банкротства в преддверии отопительного сезона. Также планируется выделить большие средства в виде субсидий населению для оплаты счетов за электроэнергию и отопление. Из-за стремительного удорожания газа в европейских странах, включая Германию, многие домохозяйства запасаются другими видами топлива — прежде всего углем и дровами.

Финляндия направит 10 млрд евро, а Швеция — 250 млрд крон (23 млрд евро) в виде государственных гарантий для энергетических компаний. Германия, которая зависит от поставок российского газа больше, чем другие страны ЕС, уже предоставила многомиллиардную помощь, чтобы спасти от банкротства Uniper — одну из крупнейших энергетических компаний страны.

"Правительственная программа — последнее спасительное средство, чтобы улучшить финансовое положение компаний. В противном случае им грозит банкротство", — заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Поэтапное сокращение, а затем полное прекращение поставок по "Северному потоку" нанесло большой урон рынку "объединенной" Европы: акции европейских компаний — не только энергетических — значительно подешевели, евро упал по отношению к доллару до самого низкого уровня за последние 20 лет.

Россия, верная своим контрактным обязательствам, продолжает поставлять газ в Европу через Украину, несмотря на ведущиеся на боевые действия между ВС РФ и вооруженными формированиями, подконтрольными действующему режиму в Киеве.

Однако объем поставок сократился с 109 млн кубометров в сутки до 40-43 млн кубометров в сутки. Украинская сторона отказалась принимать российский газ, поставляемый транзитом в Европу, через пограничную газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка" — одну из двух действующих ГИС. Сейчас транзит осуществляются только через ГИС "Суджа". Официальный представитель "Газпрома" сообщил, что 6 сентября объем транзита должен составить 42,4 млн кубометров/сут. Заявка российской компании на прокачку газа через ГИС "Сохрановка" была в очередной раз отклонена "украинскими партнерами".

На Западе опасаются, что в случае обострения ситуации на Украине и расширения района боевых действий украинский транзит российского газа в Европу может прекратиться полностью. Если это произойдет зимой, многие потребители газа в странах Восточной и Центральной Европы рискуют остаться без отопления.

БУДЕТ ЛИ В ЕВРОПЕ МЕТАЛЛУРГИЯ

Сокращение поставок природного газа из России и связанный с этим рост цен на электроэнергию стали причиной сокращения промышленного производства в странах ЕС — в первую очередь в металлургической отрасли.

С августа прошлого года и до начала сентября производство цинка и алюминия в Европе сократилось более чем в два раза. Из-за высоких цен на газ и электроэнергию предприятия цветной металлургии становятся нерентабельными, а их продукция — неконкурентоспособной.

Из-за удорожания электроэнергии на 20%, как сообщило 6 сентября агентство Reuters, сократил производство Aluminium Dunkerque — крупнейший во Франции завод по производству алюминия. Завод производил 285 тыс. тонн металла в год. Восстановление производства ожидается не ранее следующего года.

Кроме того, гигант Alcoa Corp объявил о сокращении на треть производства алюминия на заводе в Норвегии, а Norsk Hydro объявила о планах закрытия предприятия Slovalco в Словакии. Компания Speira намерена снизить объемы производства в два раза на своем основном предприятии в Германии. Планируется полная остановка крупного цинкового завода Budel в Нидерландах, принадлежащего компании Nyrstar.

Закрываются также предприятия черной металлургии. Бельгийская Aperam Mill остановила производство на заводе в городе Генк и сократила выпуск продукции на предприятии Chatelet Mill. На две трети планирует уменьшить выплавку стали испанская Acerinox, 85% сотрудников которой будут переведены на временную работу.

Второй в мире по объему выпуска производитель стали ArcelorMittal в конце сентября остановит на неопределенный срок сталеплавильный завод в Бремене.

"Высокие цены на газ и электроэнергию крайне негативно влияют на конкурентоспособность. Более того, с октября германское правительство планирует взымать сбор за использование газа, что станет для нас дополнительным бременем", — сказал главный исполнительный директор ArcellorMittal Germany Райнер Блашек.