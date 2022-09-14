БРЮССЕЛЬ, 14 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия в своих предложениях по новым энергетическим мерам для Евросоюза не предлагает установить лимит цен на газ из России. Еврокомиссия предложила снижать спрос на электроэнергию в пиковые часы

Таких предложений нет в пресс-релизе и "вопросах и ответах" ЕК.

"Комиссия углубит обсуждение с государствами-членами наилучших способов снижения цен на газ, также анализируя различные идеи по предельным ценам и усиливая роль Энергетической платформы ЕС в содействии заключению соглашений с более низкими ценами с поставщиками посредством добровольных совместных закупок", — говорится при этом в пресс-релизе.

Таким образом, ранее обсуждавшиеся в рамках ЕС планы по ограничению цен на российский газ не получили официального продолжения.