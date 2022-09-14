Еврокомиссия отказалась от идеи установить лимит цен на российский газ
Еврокомиссия отказалась от установки лимита цен на российский газ в рамках противодействия кризису
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия в своих предложениях по новым энергетическим мерам для Евросоюза не предлагает установить лимит цен на газ из России.
Таких предложений нет в пресс-релизе и "вопросах и ответах" ЕК.
"Комиссия углубит обсуждение с государствами-членами наилучших способов снижения цен на газ, также анализируя различные идеи по предельным ценам и усиливая роль Энергетической платформы ЕС в содействии заключению соглашений с более низкими ценами с поставщиками посредством добровольных совместных закупок", — говорится при этом в пресс-релизе.