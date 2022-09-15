МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на газ, несмотря на идею ЕС ввести "потолок" цен на российские энергоресурсы, будут формироваться рыночным способом, контракты России по поставкам газа в Европу долгосрочные и другие решения на формирование цен не повлияют. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. В "Газпроме" заявили о появлении европейской премии на СПГ

"Цена на газ будет формироваться рыночным способом. Исходя из баланса спроса и предложения", — сказал он, добавив, что речь идет о спотовых поставках.

Что касается трубопроводного транспорта, то Россия руководствуется условиями контрактов на долгосрочной основе, уточнил Новак.

Он подчеркнул, что в 2022 году, по данным Минэнерго, экспорт российского "голубого топлива" снизится примерно на 50 миллиардов кубических метров.

На этом фоне Новак отметил, что европейские власти "должны в первую очередь думать о тех, кто живут там, не о том, как вмешиваться в рыночные процессы", комментируя возможность проявления в Евросоюзе более адекватной позиции по энергоресурсам с наступлением зимы.