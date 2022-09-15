Новак прокомментировал обсуждение "потолка" цен на газ
Новак заявил, что рыночные цены на российский газ будут формироваться рыночным способом
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на газ, несмотря на идею ЕС ввести "потолок" цен на российские энергоресурсы, будут формироваться рыночным способом, контракты России по поставкам газа в Европу долгосрочные и другие решения на формирование цен не повлияют. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
"Цена на газ будет формироваться рыночным способом. Исходя из баланса спроса и предложения", — сказал он, добавив, что речь идет о спотовых поставках.
Что касается трубопроводного транспорта, то Россия руководствуется условиями контрактов на долгосрочной основе, уточнил Новак.
Он подчеркнул, что в 2022 году, по данным Минэнерго, экспорт российского "голубого топлива" снизится примерно на 50 миллиардов кубических метров.
На этом фоне Новак отметил, что европейские власти "должны в первую очередь думать о тех, кто живут там, не о том, как вмешиваться в рыночные процессы", комментируя возможность проявления в Евросоюзе более адекватной позиции по энергоресурсам с наступлением зимы.
https://1prime.ru/gas/20220915/838124202.html
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