КИШИНЕВ, 19 сен — ПРАЙМ. Молдавия не может закупать газ у "Газпрома" для пополнения резерва за счет кредита от Европейского банка реконструкции и развития в 300 миллионов евро, сообщил вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну. Молдавия решила закупать газ путем прямых переговоров на рынках

Молдавия в июле заключила соглашение о получении кредита от ЕБРР на 300 миллионов евро. Кредит будет предоставлен двумя траншами по 100 и 200 миллионов евро соответственно. Деньги используют для создания стратегических запасов природного газа и диверсификации источников поставок.

"У Молдавии есть соглашение на 300 миллионов с ЕБРР, были предварительно отобраны семь компаний, у которых мы можем закупить газ, "Газпром" в этот список не входит. Потратить эти деньги мы можем только на газ", — заявил Спыну в эфире телеканала Jurnal.

По его словам, эти средства не могут быть использованы для компенсации высокой стоимости газа, они позволят лишь диверсифицировать поставщиков. Власти республики намерены воспользоваться кредитом, если "Газпром" решит сократить объемы поставок газа в Молдавию минимум на 35%.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Ранее Спыну говорил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Власти разработали и вынесли на обсуждение план, предполагающий отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа компания "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.

Власти Молдавии в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. У "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.