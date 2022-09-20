МАДРИД, 20 сен — ПРАЙМ. Совет министров Испании одобрил снижение НДС на природный газ с 21 процента до пяти процентов, сообщается на сайте министерства экологического перехода и демографических проблем королевства. Сенатор заявил о возвращении мира в эпоху угля и дров

Как отмечается, такое решение было принято на фоне высокой инфляции, которая, согласно данным национального института статистики, ускорилась в июле до 10,7 процента. По этому показателю Испания опережает такие страны, как Франция, Италия и Германия.

Предполагается, что мера продлится до конца текущего года и поможет сэкономить 210 миллионов евро.

Западные страны ввели беспрецедентные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Часть мер затрагивает в том числе энергетическую сферу. Это привело к усугублению энергетического кризиса в Европе, регион столкнулся с дефицитом топлива и ростом цен на него.

На прошлой неделе Еврокомиссия опубликовала рекомендации для преодоления энергетического кризиса. Так, ведомство предлагает снижать спрос на электроэнергию в пиковые часы минимум на пять процентов и изымать сверхприбыль энергетических компаний. При этом об ограничении цен на российский газ в релизе речи не идет.