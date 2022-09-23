МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Тарифы на газ в России для промышленности и населения вырастут с 1 декабря на 8,5%, на электроэнергию — на 9%, следующая индексация запланирована на июль 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны. Equinor и PGNiG договорились о поставках газа на десять лет

"По газу темпы индексации для населения и прочих потребителей будут одинаковые. В декабре 2022 года это 8,5%. По передаче электроэнергии индексация тарифов 1 декабря 2022 также предусмотрена и для населения, и для промышленности на 9%", — отметили в ведомстве.

По словам представителей Минэкономразвития, следующая индексация тарифов на газ и электроэнергию произойдет в июле 2024 года.

Как пояснили в МЭР, правительство решило перенести индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Это вызвано необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения качества жилищно-коммунальных услуг для населения.

"Величина индексации тарифов на газ и электроэнергию для граждан ниже инфляции, и она определяется правительством. Отметим, что отдельным категориям потребителей предоставляются льготы по оплате энергоресурсов", — прокомментировали при этом в Минэнерго России.