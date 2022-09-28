МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", на которых произошли ЧП с утечкой газа, были застрахованы в зарубежных компаниях, однако условия страхования неизвестны, сообщили РИА Новости два источника на страховом рынке. Эксперт оценил стоимость газа, утерянного из-за прорыва "Северных потоков"

В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Так, по данным сейсмологов, в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зафиксированы два толчка, похожих на взрывы. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

"Северный поток" — это международный консорциум. Трубопроводы были застрахованы в зарубежных компаниях, однако условия страхования неизвестны", — сказал один из источников РИА Новости.

"Но точно военные риски не могли входить в покрытие, а сейчас это рассматривается в качестве одной из версий. Скорее всего, страховщик отложит выплату до окончания расследования, а оно, как пишет пресса, в нынешних условиях может растянуться на годы", — отметил второй источник, добавив, что военные риски и диверсия с точки зрения страхования могут рассматриваться как разные риски и являться поводом для отказа в выплатах, если один из рисков не покрыт.

Как прокомментировала РИА Новости председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров Катерина Якунина, если событие подпадает под действие договора страхования, то страховая компания сначала произведет выплату (в данном случае это убыток по имуществу и по ответственности за вред окружающей природной среде), а потом, если будет найдена виновная сторона, страховщик обратит к ней регрессные требования.

"Если событие не покрывается условиями договора страхования, то весь ущерб будет возмещаться за свет средств оператора / собственника трубопровода. И тогда он сам будет искать виновную сторону и пытаться взыскать ущерб с виновной стороны", — добавляет она.

Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.