МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Средняя цена экспорта газа из России в дальнее зарубежье ожидается на уровне 829,5 доллара за тысячу кубометров в 2022 году, 449,9 доллара — в 2025 году, следует из прогноза Минэкономразвития. Цены на газ в Европе вновь поднялись выше 2000 долларов за тысячу кубов

Кроме того, в 2023 году цены на экспорт газа в дальнее зарубежье, согласно базовому варианту, ожидаются на уровне 700,3 доллара. В 2024 году показатель может снизиться до 550,3 доллара, свидетельствуют данные прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Также в базовом сценарии Минэкономразвития прогнозирует, что в 2022 году мировые цены на марку нефти Urals опустятся с 80 долларов за баррель во втором квартале до 71,9 доллара в четвертом. В 2023 году средняя стоимость нефтяного барреля снизится до 70,1 доллара. В 2024 году составит 67,5 доллара, а в 2025 — уже 65 долларов.