МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Тарифы на газ для всех категорий потребителей, а также на его транспортировку в 2024 году буду проиндексированы с 1 июля на 7%, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2023-2025 годы. Минэкономразвития дало прогноз по экспортным ценам на газ

В минувшую пятницу Минэкономразвития сообщило, что правительство России приняло решение перенести индексацию тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, ее предельный уровень не превысит 9%. Следующая индексация состоится только 1 июля 2024 года. В частности, сообщалось, что тарифы на газ для промышленности и населения РФ с 1 декабря 2022 года вырастут на 8,5%.

"С целью неувеличения перекрестного субсидирования индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, а также тарифов на транспортировку газа по газораспределительным сетям в 2023-2025 годах будет проведена на уровне прогнозной инфляции, увеличенной на 3 п. п. ежегодно. Индексация составит: 8,5% с 1 декабря 2022 года, 7% с 1 июля 2024 года и 7% с 1 июля 2025 года", — говорится в прогнозе.

В то же время уровень индексации тарифов на транспортировку газа по газораспределительным сетям в отношении отдельных регионов и газораспределительных организаций будет определяться с учетом необходимости реализации экономически обоснованных программ газификации и устанавливаемой регионами специальной надбавки, указано в документе.