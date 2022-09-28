МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Технологически извлекаемых запасов газа в России по состоянию на 2022 год хватит на 62 года; рентабельных запасов нефти — на 33 года, а технологически извлекаемых — на 39 лет, заявил глава Роснедр Евгений Петров.

"По состоянию на 1 января этого года технологически извлекаемых запасов нефти у нас на 39 лет. Это то, что с использованием сегодняшних технологий мы можем добыть. Рентабельно извлекаемых запасов — на 33 года. Это то, что прямо сейчас можно продать при уровнях цен конца 2021 года. Обеспеченность технологически извлекаемыми запасами природного газа — 62 года", — заявил он в интервью "Российской газете".