МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Министр обороны США Ллойд Остин позвонил датскому коллеге Мортену Бедскову для обсуждения помощи Вашингтона в расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщили в Пентагоне. СМИ: "Северные потоки" могут быть разрушены навсегда

"Министр обороны Ллойд Остин позвонил сегодня министру обороны Дании Мортену Бедскову, чтобы обсудить недавние взрывы "Северного потока" вблизи датского острова Борнхольм", — говорится в заявлении.

"Министр Остин предложил полную помощь Дании, которая начинает расследование взрывов", — добавили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что министры договорились продолжить совместную работу "по мере развития ситуации".

В понедельник, 26 сентября, инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — были обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.

Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.

Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.