МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Власти Великобритании полагают, что инциденты на "Северных потоках" могли произойти из-за нападения с использованием подводных взрывных устройств, которые были дистанционно приведены в действие, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в британском министерстве обороны. Читатели Daily Mail назвали виновных в атаке на "Северные потоки"

Согласно источнику, мины могли быть спущены на морское дно на длинной цепи, сброшены с лодки за борт или размещены рядом с газопроводами с помощью подводного беспилотника. Источник заявил, что это могло произойти несколько месяцев или несколько лет назад.

Источник также отмел предположения, что "российская подводная лодка" могла заложить взрывные устройства, поскольку Балтийское море является не очень глубоким, что затрудняет возможность проведения "такой подводной миссии" без обнаружения.

В понедельник, 26 сентября, инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — были обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.

Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.

Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.