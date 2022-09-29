МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Запасы газа в хранилищах стран Евросоюза закончатся раньше, чем публично заявляют политики, и будущим летом Европа тоже не сможет пополнить запасы в нужной мере, так что через год зима снова может обернуться катастрофой, пишет в материале для Forbes эксперт в области энергетики, глава инвестиционной компании Teucrium Сэл Гилберти. В Роснедрах рассказали, на сколько России хватит газа и нефти

Он отмечает, что ФРГ и другие государства Евросоюза за лето успели накопить достаточно "голубого топлива" для заполнения своих хранилищ на 80-95%. При этом, подчеркивает эксперт, европейские политики и чиновники уверяют граждан, что этих запасов хватит на зиму, хотя они потеряли поставки трубопроводного природного газа из России.

В обычных обстоятельствах, по его словам, запасы топлива в хранилищах подходят к концу точно к концу зимы, но так происходит лишь при условии, что в течение всего сезона холодов поставки газа по трубопроводам осуществляются без перебоев, а в нынешнем году этого "Европе ждать не стоит".

"Это значит, что у Европы кончатся запасы газа в хранилищах где-то в середине зимы, если она не будет слишком суровой и меры по экономии энергоносителей и потоки альтернативных видов топлива окажутся адекватными. В настоящее время ничто из этого не может быть гарантировано — и даже более или менее точно спрогнозировано", — констатирует Гилберти.

Он убежден, что с уверенностью сегодня можно прогнозировать лишь то, что будущей зимой запасы газа в хранилищах Европы истощаться раньше, чем публично заявляют большинство лидеров Евросоюза. Но еще более важно, по его мнению, то, что будущим летом Европа снова не сможет накопить запасов в необходимом объеме, а это означает, что следующая зима тоже может обернуться "экономической катастрофой и человеческими трагедиями".

"К несчастью, суровая реальность заключается в том, что, хотя эта зима будет тяжелой, через год Европа снова может оказаться в положении безработного потребителя, у которого едва хватает средств на покупку предметов первой необходимости", — заключает эксперт.