МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Ремонт "Северных потоков" можно провести двумя способами, но, поскольку это технически сложно, сроки работ могут затянуться не менее чем на полгода-год, такое мнение высказал журналистам председатель комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный. В Дании заявили, что большая часть газа с "Северных потоков" утекла

"На мой взгляд как специалиста, ремонт возможен двумя способами. Один способ — это изготовление кессона, который будет наводиться на трубу. Работы будут проводиться в кессоне: замена трубы или ее ремонт. Глубины позволяют это сделать. Это, конечно, надо создавать сложное инженерное подводное сооружение. Соответственно, сроки — проект, изготовление, проведение работ — все это даже не месяцы, это может больше времени занять", — сказал Завальный в кулуарах форума "Нефть и газ Сахалина".

"Второй вариант — это подъем. Нужны краны высокой грузоподъемностью под 3 тысячи тонн, чтобы поднять нитку газопровода на поверхность и в каком-то виде сделать ремонт на поверхности. Это тоже потребует времени, технического оснащения, кранов, судов и так далее. Но на мой взгляд, техническая возможность есть. Это может занять долгое время… это полгода-год, не менее", — продолжил он.

По мнению Завального, оперативного варианта ремонта нет. Но более простой и быстрый способ — это поднятие газопроводов на поверхность. Для этого нужна судовая техника, но есть риск, что санкции не позволят воспользоваться таким вариантом.

В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.

Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.

Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.