МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Шведская береговая охрана нашла четвертую утечку на "Северных потоках" во вторник . Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на шведскую газету Svenska Dagbladet. В Госдуме назвали сроки ремонта "Северных потоков"

Инциденты с утечками произошли 26 сентября сразу на двух газопроводах. Власти Дании и Швеции сообщили об обнаружении двух утечек на "Северном потоке" и одной на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.

Россия официально запросила информацию о происшествии на "Северном потоке" у Дании, как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что данные ЧП являются беспрецедентными, и сроки ремонта оценить невозможно.

Ранее Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы.

Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.