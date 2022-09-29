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МИД: ЧП с "Северными потоками" произошло в зоне контроля разведки США
Газ
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ИНЦИДЕНТ НА "СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ" ПРОИЗОШЕЛ В ЗОНЕ, КОТОРАЯ КОНТРОЛИРУЕТСЯ АМЕРИКАНСКОЙ РАЗВЕДКОЙ — МИД РФ Новость дополняется ПРАЙМ, 29.09.2022
энергетика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. ИНЦИДЕНТ НА "СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ" ПРОИЗОШЕЛ В ЗОНЕ, КОТОРАЯ КОНТРОЛИРУЕТСЯ АМЕРИКАНСКОЙ РАЗВЕДКОЙ — МИД РФ
Новость дополняется