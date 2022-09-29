МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" — 42,5 миллиона кубометров на 29 сентября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. В США подсчитали, когда в Европе закончатся запасы газа

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,5 миллиона кубометров на 29 сентября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — подчеркнул пресс-секретарь холдинга.