МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Расследование аварии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" может начаться 2 октября, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник. В Италии надеются на совместное расследование по "Северным потокам"

"Один европейский чиновник заявил, что правительство Дании проводит оценку произошедшего и для того, чтобы должным образом начать расследование, потребуется до двух недель, потому что из-за давления в трубопроводах к месту утечек сложно приблизиться, однако другой осведомленный источник отметил, что расследование может начаться уже в воскресенье", — передал телеканал, добавив, что в данный момент выяснением обстоятельств случившегося занимаются Дания и Швеция.

Ранее в понедельник на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошла утечка в районе острова Борнхольм, сообщали датские и шведские власти. Берлин и Копенгаген не исключали целенаправленную диверсию.

Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.