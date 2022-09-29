МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Утечки на газопроводах "Северный поток" произошли из-за диверсии, следует из распространенного заявления НАТО. В ЕП высмеяли обвинения в адрес России из-за ЧП на "Северных потоках"

"Повреждение трубопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую озабоченность. Вся имеющаяся на данный момент информация указывает, что это стало результатом преднамеренного, безответственного акта диверсии", — сказано в документе.

Отмечается, что альянс поддерживает проведение расследования для установления причин повреждений. "Эти утечки создают угрозу судоходству и наносят ущерб окружающей среде", подчеркивается в документе.

Альянс добавил, что за любой атакой на критическую инфраструктуру стран НАТО последует решительный ответ.