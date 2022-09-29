НАТО считает причиной ЧП на "Северных потоках" диверсию
НАТО заявила, что считает инциденты на "Северных потоках" диверсией
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Утечки на газопроводах "Северный поток" произошли из-за диверсии, следует из распространенного заявления НАТО.
"Повреждение трубопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую озабоченность. Вся имеющаяся на данный момент информация указывает, что это стало результатом преднамеренного, безответственного акта диверсии", — сказано в документе.
Отмечается, что альянс поддерживает проведение расследования для установления причин повреждений. "Эти утечки создают угрозу судоходству и наносят ущерб окружающей среде", подчеркивается в документе.
Альянс добавил, что за любой атакой на критическую инфраструктуру стран НАТО последует решительный ответ.
https://1prime.ru/gas/20220929/838297408.html
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