БЕРЛИН, 29 сен — ПРАЙМ. Уровень потребления газа в ФРГ вырос на прошлой неделе значительно выше среднегодового уровня, сообщил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в четверг. Биржевые цены на газ в Европе умеренно снижаются в четверг

"Потребление газа домохозяйствами и предприятиями за последнюю неделю значительно превышало среднее потребление предыдущих лет. Цифры этой недели очень отрезвляют. Без экономии в частном секторе также будет сложно избежать дефицита газа зимой", — заявил Мюллер, его заявление приводит пресс-служба регулятора.

По словам главы агентства, учитывая высокий уровень заполненности хранилищ в ФРГ, страна может "пережить зиму" при трех условиях: во-первых, "должны быть реализованы начатые проекты по увеличению импорта газа". Во-вторых, поставки газа в соседние с ФРГ страны также должны "оставаться стабильными". И в-третьих, "газ нужно экономить, даже если к зиме станет еще холоднее", сказал Мюллер.

По данным агентства, на прошлой неделе уровень потребления газа предприятиями и домохозяйствами в ФРГ вырос до 483 Гвтч/неделю. Средний уровень с 2018 по 2021 годы составляет 422 Гвтч/неделю, таким образом рост составил 14,5%. Сообщается, что в минувшую неделю в Германии установилась холодная погода, столбик термометра упал ниже, чем в аналогичный период в прошлые четыре года. Федеральное сетевое агентство исходит из того, что для избежания дефицита газа зимой нужно сократить потребление на 20%.