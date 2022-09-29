МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Австралийское правительство заключило соглашение с тремя крупными экспортерами газа во избежание его потенциального дефицита в следующем году, сообщило министерство промышленности, науки и ресурсов Австралии на своем официальном сайте. Министры энергетики ЕС обсудят регулирование цен в пятницу, заявил источник

"Это соглашение обеспечит австралийцам доступ к безопасному и надежному газу", — сказала министр промышленности Австралии Мадлен Кинг, добавив, что сделку заключили с Shell Plc, Conoco Phillips и Santos Ltd.

По условиям соглашения, внутренние потребители гарантированно не будут платить за газ экспортеров больше, чем международные, а также получат приоритет в очередности продаж – им газ будет предложен в первую очередь.

Кинг отметила, что новые обязательства экспортеров компенсируют дефицит на внутреннем рынке в 2023 году.