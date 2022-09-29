МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Мощный выход газа при взрывах на "Северных потоках" мог разметать фрагменты труб на большое расстояние, поэтому для их сбора необходимы подводные роботы-манипуляторы, заявил РИА Новости бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства в области науки и техники Михаил Фалеев. Роботы НАТО способны устроить ЧП на газопроводах, заявил экс-замглавы МЧС

"Обязательно учитывать то, что сила, так скажем, "вулканизации" — выхода газа — она достаточно большая и могла отодвинуть взорванную систему на приличное расстояние", — отметил собеседник агентства.

По словам Фалеева, после обнаружения разбросанных фрагментов труб и "как-либо других изделий, попавших в этот очаг", нужно использовать роботы с манипуляторами, который соберут все необходимые предметы.

В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке-2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.

Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда страны при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание Совбеза ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы.