2022-09-29T14:21:57+03:00
2022-09-29T14:21:57+03:00
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Хранилища газа в Нидерландах заполнены на 90%
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Газовые хранилища в Нидерландах заполнены на 90%, этого достаточно, чтобы пережить зиму, заявили в нидерландской газотранспортной компании Gasunie. "Газовые хранилища в... ПРАЙМ, 29.09.2022
энергетика, новости, газ, нидерланды, хранилище, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПАРИЖ, 29 сен — ПРАЙМ. Газовые хранилища в Нидерландах заполнены на 90%, этого достаточно, чтобы пережить зиму, заявили в нидерландской газотранспортной компании Gasunie.
"Газовые хранилища в Нидерландах заполнены на 90%. Ожидается, что этой зимой дефицита газа не будет", — заявил представитель компании радиостанции BNR.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах установилась самая высокая в Европе цена на газ: голландцы платят около 28 центов за киловатт-час, или 2,76 евро за кубометр газа.
Ряд городских советов в Нидерландах, по данным СМИ, попросили правительство временно освободить их от санкций ЕС против России из-за трудностей при поиске альтернатив российским энергоносителям.