ПАРИЖ, 29 сен — ПРАЙМ. Газовые хранилища в Нидерландах заполнены на 90%, этого достаточно, чтобы пережить зиму, заявили в нидерландской газотранспортной компании Gasunie. Потребление газа в Германии выросло выше среднегодового уровня

"Газовые хранилища в Нидерландах заполнены на 90%. Ожидается, что этой зимой дефицита газа не будет", — заявил представитель компании радиостанции BNR.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах установилась самая высокая в Европе цена на газ: голландцы платят около 28 центов за киловатт-час, или 2,76 евро за кубометр газа.

Ряд городских советов в Нидерландах, по данным СМИ, попросили правительство временно освободить их от санкций ЕС против России из-за трудностей при поиске альтернатив российским энергоносителям.