МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Бенефициаром аварии на "Северных потоках" являются США, вывод из строя газопроводов позволит стране нарастить поставки СПГ в Европу, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. МИД отверг заявления о причастности России к ЧП на "Северных потоках"

В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке-2" в районе острова Борнхольм. Берлин, Стокгольм и Копенгаген не исключают целенаправленную диверсию.

"Но был абсолютный бенефициар этой ситуации. Конечно, это Вашингтон", — сказала Захарова в ходе брифинга.

По словам пресс-секретаря российского МИД, вывод из строя газопроводов, как отмечали американские официальные лица в течение многих лет, позволит США нарастить поставки своего СПГ в Евросоюз.

Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Первый российский зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание Совбеза ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы.