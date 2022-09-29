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2022
https://1prime.ru/gas/20220929/838301754.html
СМИ: завершение выхода газа из "Северного потока" ожидается в понедельник
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Завершение выхода газа из "Северного потока" из образовавшихся утечек ожидается в понедельник, передает Reuters со ссылкой на оператора газопровода — компанию Nord Stream AG... ПРАЙМ, 29.09.2022
энергетика, новости, газ, nord stream ag, чп на северных потоках
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Завершение выхода газа из "Северного потока" из образовавшихся утечек ожидается в понедельник, передает Reuters со ссылкой на оператора газопровода — компанию Nord Stream AG.
"Выход газа из газопровода "Северный поток", скорее всего, завершится в понедельник", — сообщает агентство.
По словам представителя компании, до оценки ущерба невозможно давать какие-либо прогнозы о дальнейшей работе газопровода. При этом дать оценку оператор не может, не добравшись до места случившегося.