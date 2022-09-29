МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Завершение выхода газа из "Северного потока" из образовавшихся утечек ожидается в понедельник, передает Reuters со ссылкой на оператора газопровода — компанию Nord Stream AG. Захарова назвала США бенефициаром ЧП на "Северных потоках"

"Выход газа из газопровода "Северный поток", скорее всего, завершится в понедельник", — сообщает агентство.

По словам представителя компании, до оценки ущерба невозможно давать какие-либо прогнозы о дальнейшей работе газопровода. При этом дать оценку оператор не может, не добравшись до места случившегося.