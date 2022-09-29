МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Правительство Молдавии рассматривает вариант прекращения поставок "голубого топлива" "Газпромом" и готовится закупать газ на рынке у других поставщиков, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну. Молдавия создаст резервы газа на случай чрезвычайных ситуаций

Контракт "Газпрома" с Молдовагазом" предусматривает наличие двух формул расчета цены. С апреля по сентябрь стоимость газа складывается из 70% среднемесячной цены на газ за предыдущий месяц (TTF front month) и 30% от цены нефтяной корзины. С октября по март — 70% стоимости приходится на нефтяную корзину, а 30% — уже на среднюю цену газа.

По словам вице-премьера, переход на "зимнюю формулу" позволит Молдавии закупать топливо у "Газпрома" по цене в 1050 долларов за тысячу кубометров. Однако, сказал он, представители "Газпрома" не подтвердили, что продолжат поставки газа в Молдавию в октябре, так как "Молдовагаз" не выплатила авансовый платеж.

"Учитывая мировой газовый кризис и тот факт, что "Газпром" еще не подтвердил непрерывность поставок, правительство готовит несколько сценариев снижения этих рисков. Что мы делаем: закупаем топливо для "Термоэлектрики"; увеличиваем запасы газа; принимаем меры по снижению объемов потребления; Energocom готовится покупать газ на рынке", — отметил Спыну в мессенджере Telegram, добавив, что молдавское правительство готово предпринять и другие меры для обеспечения население газом.