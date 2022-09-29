МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Мировой рынок сжиженного природного газа в 2023 может сжаться по сравнению с текущим годом из-за роста спроса в Азии, считает глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Цены на газ в Европе опустились ниже 1850 долларов за тысячу кубов

"Мы вполне можем увидеть, что рынки СПГ в 2023 году могут довольно сжаться, возможно, стать уже, чем в этом году", — цитирует слова Бироля агентство Рейтер. По мнению главы МЭА, это может произойти из-за роста спроса в Китае, Индии и других странах Азии, отмечается в материале.

Европа в этом году году импортировала значительный объем СПГ, увеличив принимаемые объемы на 60%, сказал Бироль.

"Одна из причин, которая позволила Европе потреблять так много СПГ, заключается в том, что экономический рост в Китае в этом году оказался вялым… Если китайская экономика восстановится… Европе будет трудно привлекать столько СПГ", — заключил он.