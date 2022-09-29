МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Страны Евросоюза далеки от достижения единого мнения и договоренности по вопросам введения ограничений цен на российский газ, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата. "Турецкий поток" лишился экспортной лицензии из-за санкций Евросоюза

Дипломат отметил, что сейчас "сложно сказать", будет ли достигнута такая договоренность о ценах на российский газ. Обсуждение этого вопроса ожидается на встрече министров энергетики блока в пятницу.

"По вопросу ограничений цен на данный момент нет ничего даже близкого к консенсусу", — сказал европейский дипломат.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в четверг заявила, что считает возможным ввести потолок цен на российский газ, несмотря на призыв большинства стран ЕС ввести такие ограничения на весь импорт газа вне зависимости от его происхождения.

Ранее министры энергетики 15 стран Евросоюза направили совместное обращение в Европейскую комиссию, в котором выступили за введение потолка цен на весь импортируемый в ЕС газ вне зависимости от его происхождения.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива. Совет министров энергетики ЕС поручил Европейской комиссии подготовить проект введения потолка цен на газ к октябрю.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

Экстренное совещание министров энергетики ЕС запланировано на пятницу.