МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Новые санкции Евросоюза от 18 сентября привели досрочному отзыву экспортной лицензии у оператора "Турецкого потока", но не ограничивают продолжение транспортировки газа, заявил оператор газопровода South Stream Transport B.V. Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Компания отмечает, что на протяжении 2022 года Европейский союз периодически вводил дополнительные санкции, направленные на ограничение экспорта компаниями материалов, технологий и услуг в поддержку деятельности России.

"В результате введения новых санкций 18 сентября 2022 года была досрочно отозвана экспортная лицензия компании South Stream Transport B.V. — оператора морского газопровода "Турецкий поток", по которому российский газ транспортируется через Черное море для потребителей в Турции и европейских странах", — говорится в сообщении оператора.

В то же время, в компании добавили, что "введение новых санкций не ограничивает продолжение транспортировки газа компанией South Stream Transport B.V.".

В связи с этим снабжение газом различных отраслей промышленности и миллионов домохозяйств в Турции и европейских странах в краткосрочной и долгосрочной перспективе не пострадает, подчеркивает оператор.

Также South Stream Transport B.V. заявила, что подала заявку на возобновление действия экспортной лицензии, ожидает ответа от властей Нидерландов. Компания отмечает, что имеет все правовые основания по действующему санкционному регулированию Евросоюза 833/2014 получить исключение (статья 3, пункт 3а). Оператор газопровода объясняет это тем, что газ, который транспортируется по "Турецкому потоку", затем через национальные газотранспортные системы поставляется и в европейские страны, и, таким образом, участвует в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Кроме того, санкции Евросоюза запретили поставку товаров и услуг для обслуживания "Турецкого потока" в России, сообщил оператор газопровода South Stream Transport B.V.

"Официальное уведомление об этом направили органы власти Нидерландов со ссылкой на запреты пунктов 1 и 2 статьи 3 Постановления (ЕС) 833/2014 (в редакции, включающей новые санкционные ограничения). Согласно этим пунктам запрещается поставка товаров и предоставление услуг, в частности, технической помощи и обслуживания, для использования в России, включая ее исключительную экономическую зону и континентальный шельф", — говорится в сообщении компании.

"Газпром" поставляет газ по "Турецкому потоку" из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали — 31,5 миллиарда кубометров газа в год.