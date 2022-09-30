МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Заполняемость европейских хранилищ газа общей вместимостью порядка 110 миллиардов кубометров уменьшается день ото дня. Это, пишет турецкое издание Türkiye, заставит потребителей искать новые источники энергоресурсов, в том числе — в Турции. Дан ответ, зачем у "Турецкого потока" отозвали лицензию

По данным Gas Infrastucture Europe и Еврокомиссии, страны региона потребляют около 400 миллиардов кубометров природного газа в год. Из-за антироссийских санкций поток экспорта природного газа приостановился и регион ищет альтернативные решения. Отмечается, что вследствие взрывов на трубопроводах "Северный поток" ожидать возобновления подачи газа невозможно.

"У 18 стран — членов Евросоюза есть газохранилища. Количество газа в хранилищах, которое с каждым днем уменьшается, не внушает Европе оптимизма. Одной из стран, наиболее пострадавших от кризиса, является Германия, которая ежегодно потребляет 92 миллиарда кубометров природного газа. Далее следуют Италия (71 миллиард кубометров), Нидерланды (44 миллиарда кубометров), Франция (40 миллиардов кубометров), Польша (22 миллиарда кубометров)", — перечисляет издание.

СПГ является очень дорогим для потребителей вариантом покупки топлива, поэтому Европа будет искать новые источники энергоресурсов.

Для Европы лучшим шансом является Турция, считает автор статьи. "Европейские правительства, работающие над избавлением от энергетической зависимости от России, нашли искомое решение в расширении Южного газового коридора, по которому каспийский газ поступает в Европу через Турцию", — напоминает он.

Таким образом, в ЕС по территории Турции будет транспортироваться азербайджанский газ, который, по мнению авторов статьи, является является наиболее реалистичной альтернативой для Европы. "ЕС и Азербайджан договорились об увеличении поставок природного газа с нынешних восьми миллиардов кубометров в год до 20 миллиардов к 2027 году. Обращение Евросоюза к TANAP в очередной раз доказало ключевую роль Турции как основного маршрута с развитой инфраструктурой в обеспечении безопасности энергоснабжения", — отмечается в статье.