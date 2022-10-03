МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Европейский Союз в ближайшей перспективе не сможет найти замену российскому газу, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"Как бы ни росли цены, Европа в целом не сможет в краткосрочной перспективе полностью заместить объемы, которые она потеряла", — написал он в своей колонке для агентства Bloomberg.

При этом способность ЕС найти альтернативного поставщика зависит как от физических, так и от экономических факторов, отметил политик.

Кроме того, Мицотакис поддержал инициативу по ограничению цен на импортируемое топливо, которые, по его мнению, достигли "беспрецедентного уровня". По словам греческого премьера, в первом квартале затраты Евросоюза на импорт топлива выросли на 62 миллиарда по сравнению с прошлым годом, а по итогам года цифры вырастут до "сотен миллиардов" и даже до триллионов, если учесть побочные эффекты на рынке электроэнергии и в целом в экономике. "Газпром" сократил экспорт газа в дальнее зарубежье на 40,4 процента

Рост затрат на покупку топлива связан с тем, что ЕС смог привлечь поставки, но "пренебрег ценовым вопросом", считает Мицотакис. Теперь европейские потребители вынуждены экономить энергию и переходить на альтернативные виды топлива, подчеркнул он и призвал "провести черту между разумным сокращением потребления энергии и неконтролируемыми ценами".

"Рано или поздно рынки придут в равновесие — но без ограничения цен стоимость этого равновесия будет измеряться в разрушенных жизнях и потерянных рабочих местах", — добавил политик.

Западные страны ввели беспрецедентные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Часть мер затрагивает в том числе энергетическую сферу. Это привело к усугублению энергетического кризиса в Европе, регион столкнулся с дефицитом топлива и ростом цен на него.

На этом фоне Еврокомиссия опубликовала рекомендации для преодоления энергетического кризиса. Так, ведомство предлагает снижать спрос на электроэнергию в пиковые часы минимум на 5% и изымать сверхприбыль энергетических компаний.