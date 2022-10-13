МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Практически все страны Евразийского экономического союза согласовали переход на оплату газа в рублях, Казахстан может присоединиться к оплате в нацвалютах, заявил РИА Новости министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев. ЕАЭС переориентирует энергоототрасль на восток на фоне кризиса в Европе

"По взаиморасчетам по газу в рамках Евразийского союза некоторые страны договорились между собой оплачивать российский газ только в российских рублях, с этим согласна Россия, Белоруссия, Армения и Кыргызстан. Казахстан сейчас в этом направлении думает, они хотят тоже торговать в национальных валютах", — сказал Кожошев в кулуарах Российской энергетической недели.

"Я думаю, со временем торговля в нацвалютах будет набирать обороты. Российский рубль будет укрепляться, поскольку будут усиливаться взаиморасчеты в нацвалютах по всем направлениям стран, куда поставляется российское сырье, газ", — добавил министр.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.