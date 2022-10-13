КИШИНЕВ, 13 окт — ПРАЙМ. Для Молдавии текущий контракт с "Газпромом" является выгодным, учитывая непредсказуемость газового рынка, заявил в четверг глава предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан. Молдавия не видит причин для расторжения контракта "Газпромом"

Ранее "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".

"У нас сейчас выгодный контракт с "Газпромом". Надеемся, что больших потрясений на рынке природного газа не будет. Но очень непредсказуемо, каким будет рынок", — сказал в четверг Чебан в эфире онлайн-платформы Rlive.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.