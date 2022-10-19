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2022
https://1prime.ru/gas/20221019/838516120.html
Власти Молдавии дали кредит "Молдовагазу" для выплат "Газпрому"
Газ
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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КАБМИН МОЛДАВИИ ДАЕТ КРЕДИТ "МОЛДОВАГАЗУ" ДЛЯ ВЫПЛАТ "ГАЗПРОМУ" ПОД ЗАЛОГ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ — ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР Новость дополняется ПРАЙМ, 19.10.2022
новости, энергетика, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КАБМИН МОЛДАВИИ ДАЕТ КРЕДИТ "МОЛДОВАГАЗУ" ДЛЯ ВЫПЛАТ "ГАЗПРОМУ" ПОД ЗАЛОГ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ — ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР
Новость дополняется