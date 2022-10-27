МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. "Газпром" осуществляет подачу газа через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 42,6 миллиона кубометров на 27 октября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, рассказал пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов. Европе предрекли дальнейшие проблемы с газоснабжением

По словам представителя "Газпрома", компания осуществляет подачу российского "голубого топлива" для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС " Суджа ", — 42,6 миллиона кубометров на 27 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена, добавил он.

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС " Суджа ". " Газпром " заявил, что перенос всех объемов на " Суджу " технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.