МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Создание газового хаба выгодно и России, и Турции, и Европе, и Азербайджану, заявил глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. Эксперт заявил о возможной заинтересованности Италии в Турецком хабе

Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, Россия могла бы переместить транзит "голубого топлива" с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. По словам Эрдогана, Европа сможет получать российский газ через Турцию.

"Это всем выгодно — Россия, Турция, Азербайджан, Европа… Надо просто понять, что это выгодно, и заниматься серьезно этим вопросом. Хорошо, что Турция согласилась такой хаб сделать", — сказал Зубков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума в Баку.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, как Азербайджан, являясь партнером России, относится к российской идее создать газовый хаб на границе Турции и ЕС.

По словам представителя "Газпрома", Россия и Азербайджан продолжают работать в рамках обменных операций газом. На вопрос о том, есть ли интерес к проекту в Европе, он ответил: "Это второй вопрос. По сути, газ будет обезличен".